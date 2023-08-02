خبير: زيادة أعداد السياح بنسبة 20% بسبب مهرجان العلمين

قال محمد فاروق، الخبير السياحي، إن السياحة قائمة على الخدمة الجيدة التي تعتبر أهم عنصر في الدعاية للقطاع، مشددا على ضرورة الاهتمام بالتدريب للوصول لأعلى درجة من الخدمة.

عوائد مهرجان العلمين

وأضاف «فاروق»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «العالم علمين»، مع الإعلاميتين نانسي نور، ولما جبريل، والمذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن البنية التحتية أدت لزيادة العائد والأرقام ومنتظر زيادة أكبر في الجزء الثاني من هذا العام، مشيرًا إلى أن مهرجان العلمين زاد الزخم الإقليمي والخليجي على مدينة العلمين.

وأكد أنه منذ بداية المهرجان توجد زيادة أعداد السياح بنسبة 20%، وعلى منطقة الساحل وفنادق العلمين زادت بنسبة 8%، خاصة أنها جديدة وافتتحت منذ شهرين، مشيرًا إلى أن الزخم الإعلامي الذي يتم من القوى الناعمة المصرية أدى لزيادة السياحة العربية.

توقعات بزيادة أعداد السياح الأجانب في العلمين

وتابع، أن السائح الكويتي هو الأكثر ترددًا على العلمين، ونسميه الكشاف لأنه يذهب للمناطق الجديدة والمقاصد السياحية الجديدة ويليه العميل السعودي والإماراتي وباقي الدول العربية ومتوقع زيادة الأعداد في أغسطس، مؤكدًا أن العلمين فيها ما يميزها عن كل الدول العربية وهي الأجواء المميزة.