إعلامية بقناة «إكسترا نيوز»: إقبال كبير من مختلف الجنسيات على مدينة العلمين

تحدثت يارا مجدي الإعلامية بقناة «إكسترا نيوز» عن الأجواء في مدينة العلمين، وقالت: «الأجواء تدل على أن العالم علمين، والجو في مدينة العلمين رائع ومختلف بدرجة كبيرة عن مدينة القاهرة، كنت متواجدة في ممشى العلمين الساعة الثانية ظهرا، ودرجة الحرارة كانت جيدة والجميع كان في الممشى».

الإقبال كبير على الممشى السياحي في مدينة العلمين

وعن الإقبال في الممشى، قالت: «الإقبال كان كبيرا للغاية في الممشى السياحي الممتد لـ14 كيلومترا، والمسافة كلها بها كل الخدمات، ويوجد توافد للمواطنين على الاستراحات المتوافرة، المشهد عظيم لأن على اليمين يتواجد البحر وعلى الشمال توجد أبراج العلمين، والعلمين مدينة ذكية وكاملة ومتنوعة فتجمع بين جمال الطبيعة والبحر الصافي».

جمال مدينة العلمين الجديدة

وأضافت: «جمال المدينة من ناحية المنشآت والأبراج، الإقبال متنوع من جنسيات مختلفة، ومختلف الفئات العمرية، ومدينة العلمين مدينة السحر والجمال، ففي كل خطوة يوجد إبهار».