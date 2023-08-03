مصاريف كلية الصيدلة في الجامعات الخاصة.. تبدأ من 42 ألف جنيه

يسعى الكثير من طلاب الثانوية العامة للالتحاق بكلية الصيدلة، إذ أنها تعد من أكثر الكليات التي يفضل طلاب الثانوية العامة الالتحاق بها في الجامعات الخاصة، ويبحث العديد منهم عن أسعار كليات الصيدلة في الجامعات الخاصة، نظرا لانخفاض مجموعهم عن المجموع الذي تقبل به كليات الصيدلة في الجامعات الحكومية.

وتفصلنا ساعات قليلة عن بدء تنسيق المرحلة الأولى 2023، ما جعل عددا من الجامعات الخاصة تعلن عبر الموقع الرسمي الخاص بهم المصاريف الخاصة بكل كلية على حدى لعام 2024/2023، ونوضح من خلال هذا التقرير أسعار مصاريف كلية الصيدلة للراغبين في الالتحاق بها، والتي جاءت كالتالي:

مصاريف كلية الصيدلة في الجامعات الخاصة

- كلية الصيدلة بالجامعة الحديثة: تصل مصروفات كلية الصيدلة في الجامعة الحديثة إلى 42250 جنيها.

- كلية الصيدلة بجامعة الأهرام الكندية: كما تصل مصروفات كلية الصيدلة بجامعة الأهرام الكندية إلى 5090 ألف جنيه.

- كلية الصيدلة جامعة 6 أكتوبر: فيما تصل مصاريف كلية الصيدلة في جامعة 6 أكتوبر إلى 90 ألف جنيه «فارم»، و100 ألف جنيه «كلينكال».

- كلية الصيدلة بجامعة أكتوبر للعوم الحديثة و الآداب: كما تصل مصروفات كلية الصيدلة بجامعة أكتوبر للعلوم الحديثة إلى 134 ألف جنيه.

- كلية الصيدلة بجامعة مصرالدولية: بينما تصل مصاريف كلية الصيدلة بجامعة مصر الدولية إلى 55125 جنيها للتيرم الواحد .

- كلية الصيدلة بجامعة المستقبل: وتصل مصروفات كلية الصيدلة بجامعة المستقبل إلى 108 آلاف جنيه.

- كلية الصيدلة بجامعة نيو جيزة، وتصل مصروفات كليةةالصيدلة بجامعة نيو جيزة إلى 121 ألف جنيه.

- كلية الصيدلة جامعة النهضة، وتصل مصروفات كلية الصيدلة جامعة النهضة إلى 56.925 جنيها.