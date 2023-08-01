توقعات تنسيق كلية الصيدلة 2023.. انخفاض بسيط للحد الأدنى للقبول

كشفت الحدود الدنيا لتنسيق المرحلة الأولى 2023 للجامعات الحكومية، التي أعلنت عنها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم، للشغب الثلاثة «علمي علوم وعلمي رياضة وأدبي»، عن انخفاض الحد الأدنى لشعبة علمي علوم عن الحد الأدنى لذات المرحلة العام الماضي، بواقع 3 درجات، وهو ما يشير إلى انخفاض الحدود الدنيا لتوقعات كليات الطب البشري وطب الأسنان، وأيضا توقعات تنسيق كلية الصيدلة 2023 وعدد من كليات القطاع الطبي.

توقعات تنسيق كلية الصيدلة 2023

ووفقا للإحصائيات الخاصة بنتيجة الثانوية العامة 2023، فكشفت أيضا عن انخفاض شرائح المجاميع لطلاب الثانوية العامة عن العام الماضي، وتشير توقعات تنسيق كلية الصيدلة 2023، إلى انخفاض الحد الأدنى لها لتقف كلية الصيدلة عند 367 درجة، حيث أكدت مصادر بوزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات، أن الفيصل النهائي للحدود الدنيا للكليات يرجع لمدى إقبال الطلاب عل تسجيل الرغبات، التي تخضع لقاعدة العرض والطلب.

تنسيق الجامعات 2023

وأضافت المصادر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الجامعات أنهت كافة التجهيزات والاستعدادات الخاصة بأعمال تنسيق المرحلة الأولى 2023، والمقرر أن يبدأ رسميا يوم السبت المقبل، من خلال إتاحة باب التسجيل للرغبات عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق، على أن يبدأ العمل بالموقع تجريبا، مساء يوم الجمعة، وفقا للحدود الدنيا للمرحلة التي أعلنت عنها وزارة التعليم العالي اليوم.

وفي السياق ذاته، يواصل طلاب الثانوية العامة بمختلف الشعب الدراسية التسجيل لاختبارات القدرات 2023، عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق، التي من المقرر أن تنتهي يوم الخميس المقبل، الموافق 3 أغسطس الجاري، وفقا لتوجيهات المجلس الأعلى للجامعات، برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ورئيس المجلس الأعلى للجامعات الحكومية والخاصة.