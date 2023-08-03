إسماعيل فرغلي: تواصلت مع الأندية الجماهيرية لعمل استديوهات تحليلية لذوي الهمم

كشف الفنان إسماعيل فرغلي تفاصيل إنشائه منصة قلوب طيبة لتقديم خدمات لذوي الاحتياجات الخاصة، لافتًا إلى أن الفكرة جاءت له حينما اتصل به أحد أصدقائه المخرجين وطلب منه حضور مسرحية للصم والبكم لتحية الجمهور لأنهم يحبونه، وأنه بقي لفترة يتخيل حالتهم وما يشعرون به، موضحا أنه تواصل مع الأندية الجماهيرية لعمل استديوهات تحليلية لمباريات كرة القدم مخصصة لذوي الهمم.

تفاجأ بحالة حب كبيرة منهم له لدرجة أنه بكى

وأوضح فرغلي خلال لقائه مع الإعلامية شافكي المنيري في برنامج «التاسعة» المذاع عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصري، أنه تفاجأ بحالة حب كبيرة منهم له لدرجة أنه بكى بسبب ذلك، لافتًا إلى أنه بحث عن ذوي الهمم من الصم والبكم واكتشف أن 80% منهم أميون لأنهم يصلون لدرجة تعليم معينة ويقفون وينعزلون في الحياة، نظرًا لمعاناتهم وعدم قدرتهم على التواصل مع المجتمع.

وأشار إلى أنه أطلق على هذه المنصة القلوب الطيبة لأنهم لم يسمعوا شيئا سيئا ولم ينطقوا به ولذلك أطلق عليها هذا الاسم، مؤكدًا أنه قرر أن يكون مترجم الإشارة في المنصة بحجم تلت الشاشة بدلًا من وضعه على يسار الشاشة لأنهم يعتبرون ذلك إهانة لهم.

دورات محو أمية لذوي الهمم

وأكد إسماعيل فرغلي أنه تواصل مع الأندية الجماهيرية لعمل استديوهات تحليلية لمباريات كرة القدم لذوي الهمم، وقرر عمل دورات محو أمية لهم أيضًا وترجمة خطبة الجمعة لهم، لافتًا إلى أنه سيتم عمل قاعدة بيانات لهم لتوفير مترجمين إشارة لهم عند الذهاب للأطباء.

ودعا إسماعيل فرغلي المنتجين لمنحه المسلسلات لترجمتها للصم والبكم وكذلك البرامج من أجل نشرها على المنصة، مشددًا على أنها منصة خدمية مجانية غير مخصصة للربح.