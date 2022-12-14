إسماعيل فرغلي عن تقديمه دور الأب في «العيلة دي»: «أهم حاجة المشاهد يصدق»

قال الفنان إسماعيل فرغلي، إن دوره في مسلسل «العيلة دي»، الذي يعرض حاليا على فضائية DMC يشبه أي أب مصري في المواصفات التي ظهرت بها الشخصية وجيناتها، والمجتمع الشرقي الذي نحيا فيه: «أهم ما في الموضوع أن المشاهد يصدق أن ده أب».

فجوات واضحة بين الأجيال

وأضاف «فرغلي»، خلال استضافته ببرنامج «السفيرة عزيزة»، مع الإعلاميتين سالي شاهين وشيرين عفت، المذاع على فضائية «DMC»، أن هناك فجوات واضحة بين الأجيال، إذ أنه لاحظ وجود فجوة بين جده ووالده، وبين والده وهو، وبينه وبين وابنه.

واستطرد: «بالنسبة للجيل الجديد لا إحنا هنعرف نروحلهم ولا هما هيعرفوا يجوا لنا، ومحدش هيقدر ياخد موبايل من ابنه أو بنته لأنه العالم بتاعهم، والحل أننا نقرب على قد ما نقدر، غير كده مش حل».