مدينة تسجل أعلى درجة حرارة في الظل بمصر اليوم.. «اعرف وصلت كام»

أجواء متقلبة يشهدها الطقس في بدايات شهر أغسطس، بعد درجات حرارة مرتفعة في شهر يوليو الماضي، بينما توقعت هيئة الأرصاد الجوية تساقط أمطار رعدية اليوم، ووجود أتربة تؤثر على مستوى الرؤية الأفقية خاصة على جنوب البلاد.

الوادي الجديد تسجل أعلى درجة حرارة محسوسة

ويسود طقس شديد الحرارة والرطوبة، وفق ما كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيان لها، إذ ذكرت أن مدينة الخارجة في محافظة الوادي الجديد، سجلت أعلى درجة حرارة في الظل اليوم، في مصر وقدرت بـ 44.6 درجة مئوية، وهي الأعلى على مستوى الجمهورية.

أمطار رعدية وانخفاض مستوى الرؤية على جنوب مصر

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من تساقط الأمطار الرعدية، بناء على صور رصدتها الأقمار الصناعية، تشير إلى بداية تكون السحب الركامية على أقصى جنوب البلاد، متوقعة أن تتطور هذه السحب خلال الساعات المقبلة ويصاحبها تساقط أمطار خفيفة قد تكون رعدية أحيانا على مناطق من حلايب وشلاتين وأبوسمبل وبحيرة ناصر.

وتوقعت انخفاض مستوى الرؤية الأفقية على نفس المناطق نتيجة الهواء الهابط من السحب الرعدية المتواجدة على شمال السودان، وتستمر هذه الأجواء حتى غد الخميس.

موجة حر قياسية في شهر يوليو

وسجل شهر يوليو درجات حرارة غير اعتيادية في عدة دول حول العالم، إذ سجلت مدينة صقلية 47 درجة، وتعتبر الأعلى في سجلها المناخي على الإطلاق بعد تجاوزها بفارق درجتين ما جرى تسجيله عام 1999، وسجلت جزيرة سردينيا الواقعة في البحر المتوسط، رقما قياسيا جديدا إذ وصلت درجة الحرارة إلى 48.2، وهي الأعلى في سجلها المناخي منذ عام 1791، وذلك بسبب القبة الحرارية.

درجات الحرارة الخميس 3 أغسطس

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 35 والمحسوسة 38 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 32 والمحسوسة 35 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 40 والمحسوسة 42 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 38 والمحسوسة 40 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 44 والمحسوسة 45 درجة مئوية.