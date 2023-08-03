تنسيق معهد فني تمريض 2023.. أماكن شاغرة في المرحلة الثانية

آثار عدد من الطلاب وأولياء الأمور الحاصلين على شهادة الثانوية العامة المصرية و مايعادلها من شهادات، تساؤلات حول التوقعات بشأن الحدود الدنيا للكليات 2023 المختلفة والمعاهد المتخصصة، ومنها توقعات تنسيق معهد فني تمريض 2023، و المعاهد الفنية الصحية، في إطار الاستعداد لأعمال تنسيق الجامعات 2023، والمقرر أن تبدأ أولى أعماله السبت المقبل، بفتح باب التسجيل للرغبات للمرحلة الأولى.

تنسيق معهد فني تمريض 2023: وجود أماكن شاغرة لطلاب مرحلة ثانية

وكشفت إحصائية وشرائح مجاميع نتيجة الثانوية العامة 2023، التوقعات الأولية بشأن تنسيق الكليات 2023 والمعاهد المختلفة، إذ تشير التوقعات وفقا للأعداد المقررة لتنسيق المرحلة الأولى، وتوقف الحد الأدني للمرحلة عند الأعداد المقرر لكليات القطاع الطبي ككل، إلا أنه من المتوقع أن يكون تنسيق معهد فني تمريض 2023 ممتدا للمرحلة الثانية للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة وما يعادلها من شهادات للشعبتين علمي علوم وعلمي رياضة.

تنسيق معهد فني صحي 2023

وتستعرض «الوطن» في النقاط التالية، الحدود الدنيا لتنسيق معهد فني تمريض 2022:

- فني تمريض مستشفي تخصصي عين شمس 231 درجة.

- فني تمريض حلوان 237 درجة.

- فني تمريض عين شمس 240 درجة.

- فني تمريض قناة السويس بالإسماعيلية 246 درجة.

- فني تمريض القاهرة 246 درجة.

- فني تمريض أسوان 246 درجة.

- فني تمريض الفيوم 260 درجة.

- فني تمريض بني سويف 269 درجة.

- فني تمريض بنها 286 درجة.

- فني تمريض جنوب الوادي 289 درجة.

- فني تمريض سوهاج 290 درجة.

- فني تمريض المنيا 293 درجة.

- فني تمريض أسيوط 293 درجة.

- فني تمريض الإسكندرية 307 درجة.

- فني تمريض المنوفية بشبين الكوم 308 درجة.

- فني تمريض الزقازيق بفاقوس 310 درجة.

- فني تمريض الزقازيق 314 درجة.

- فني تمريض المنصورة 326 درجة.

- فني تمريض طنطا 327 درجة.

** تنسيق معهد فني صحي 2022

- معهد فني صحي المنصورة 346 درجة.

- معهد فني صحي طنطا 342 درجة.

- معهد فني صحي الزقازيق 340 درجة.

- معهد فني صحي إسماعيليه337 درجة.

- معهد فني صحي سوهاج 334 درجة.

- معهد فني صحي أسيوط 333 درجة.

- معهد فني صحي جنوب الوادي 332 درجة.

- معهد فني صحي الاسكندرية 332 درجة.

- معهد فني صحي بنها 329 درجة.