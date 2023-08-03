المشرف على تنسيق الجامعات يوجه رسائل مهمة لطلاب الثانوية حول تسجيل الرغبات

طالب السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والمشرف العام على التنسيق طلاب الثانوية العامة ضمن المرحلة الأولى في تنسيق الجامعات بمراعاة ترتيب الرغبات عبر الموقع الإلكتروني، وضرورة التأني في اختيارها جيدا مع كتابة جميع الكليات من ذات التخصص حال رغبة الطالب، وضرورة كتابة الـ75 رغبة المتاحة للطلاب.

تنسيق المرحلة الأولى 2023

وأكد المشرف على التنسيق، في تصريحات لـ«االوطن» أنه يمكن للطلاب المسجلين بتنسيق المرحلة الأولى 2023 تعديل الرغبات طوال أيام عمل المرحلة، مناشدا الطلاب بضرورة المحافظة على الرقم السري الخاص به وعدم الإفصاح به لأي شخص، حتى لايتلاعب منعدمي الضمير برغبات واختيارات الطلاب في الكليات.

تنسيق الجامعات 2023

وناشد رئيس قطاع التعليم بضرورة تجنب الإعلانات المزيفة للكيانات الوهمية التي تدعى انتسابها للوزارة دون سند قانوني، ويجب الإطلاع على كل البيانات والمعلومات المتاحة عبر الموقع الرسمي للمجلس الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالي بشأن المؤسسات التعيلمية المعتمدة من قبل المجلس والوزارة.