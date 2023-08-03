«الإسكان» تعلن شروط الحصول على شقة في التجمع الثالث.. الحجز يبدأ 6 أغسطس

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، ممثلة في حساب تمويل الإسكان الاقتصادي، طرح 380 شقة في مدينة القاهرة الجديدة «نزهة الأندلس في التجمع الثالث»، موضحة أنّ التخصيص أون لاين بنظام أسبقية الحجز بداية من الأحد 6 أغسطس 2023، من خلال هذا الرابـــط.

تفاصيل شقق مشروع نزهة الأندلس للإسكان الاقتصادي

- الشقق كاملة التشطيب.

- مشروع نزهة الأندلس مكون من 16 عمارة سكنية.

- كل عمارة مكونة من بدروم وجراج ودور أرضي + 5 متكرر.

- كل دور به 4 شقق.

- العمارة بها 24 شقة.

- مساحة الشقق تتراوم من 130 إلى 150 مترا.

- الشقق للاستخدام السكني فقط.

شروط الحجز لشقق نزهة الأندلس

- أن يكون الشخص المتقدم للحجز مصري الجنسية.

- أن يكون عمره تجاوز 21 عاما، أي له أحقية التصرف.

- ألا يكون سبق للمتقدم أو لأحد من أسرته الاستفادة من مشروعات سابقة من الإسكان.

- حال مخالفة الشروط من قبل المتقدم يلغى الحجز.