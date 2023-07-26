رئيس جهاز تنمية العاصمة الإدارية يكشف ملامح الحياة في الحي السكني R3

علق المهندس شريف الشربيني رئيس جهاز تنمية العاصمة الإدارية، على نسب بيع الفيلات والوحدات السكنية الكائنة في الحي السكني الثالث «R3»، وعن ملامح الحياة الموجودة حاليا في العاصمة، قائلا إن نسب بيع الشقق الكائنة في الحي السكني الثالث «R3» بالعاصمة الإدارية الجديدة، على وشك الانتهاء من بيعها كلها، لافتا إلى أن نسب بيع الفيلات تخطى نسبة 80%.

نسب بيع الوحدات السكنية في الحي السكني R3 بالعاصمة الإدارية

وأضاف رئيس جهاز تنمية العاصمة الإدارية الجديدة، في تصريحات لـ«الوطن»، أنه تم انتقال أكثر من 100 أسرة لمباشرة حياتهم اليومية في العاصمة الإدارية الجديدة، بالإضافة إلى وجود أسر تتردد على العاصمة لقضاء عطلتها الأسبوعية بها، وعطلات الأعياد، والعطلات الرسمية، لاقتناص أي فرصة لقضاء وقته داخل العاصمة، موضحا أن هذا نوع من أنواع الحكم غير المباشر على جودة الحياة في العاصمة، لافتا إلى أن انطباعهم جيد جدا على الحي السكني الثالث وعن الخدمات الموجودة به.

خدمات في الحي السكني الثالث بالعاصمة الإدارية الجديدة

وأردف «الشربيني»، أن الحي السكني الثالث يوجد به خدمات مختلفة منها مطاعم، وكافيهات، وصيدليات، وأسواق تجارية، موضحًا أن هذه المحال تم بيعها منذ فترة طويلة أكثر من سنة تقريبا وكان عليها إقبالا غير طبيعيا، وحاليا هي تحت خدمة أهالي وسكان الحي السكني الثالث، مشيرا إلى وجود عدد كبير من المدارس داخل العاصمة، بعضها سينضم للخدمة العام المقبل، موضحا أن هذه الخدمات من عوامل الجذب المهمة لتشجيع المواطنين أن يقطنوا داخل العاصمة الإدارية.

أكد أن الحي السكني الثالث R3، على مساحة 1024 ألف فدان، ومكون من 24 ألف وحدة سكنية، تبدأ مساحتها من 100 إلى 180 مترا، وتلبي احتياجات قاعدة عريضة من المواطنين، بالإضافة إلى ألف فيلا.