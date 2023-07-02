إنقاذ حياة حاج جزائري خمسيني بعد إصابته بانفجار المرارة في مكة

كشف بيان رسمي صادر عن وزارة الصحة السعودية، اليوم الأحد، عن تمكن فريق جراحي من مستشفى الملك فيصل في مكة المكرمة، من إنقاذ حياة حاج جزائري في العقد السادس من العمر، قدم لأداء مناسك الحج لهذا العام 1444 هجرية، بعد تعرضه لانفجار في المرارة نتيجة التهاب حادة وغرغارينا في المرارة، وفق تقرير نشر بموقع وكالة الأنباء السعودية «واس».

إنقاذ حاج جزائري بعد 3 أيام من انفجار المرارة

وأوضحت وزارة الصحة السعودية أن المريض وصل إلى قسم الطوارئ بالمستشفى هو يعاني من آلام حادة في البطن من الناحية العلوية اليمنى، ومستمرة منذ 3 أيام، مع ارتفاع بدرجة حرارته ومعاناته من الغثيان، وبعد إجراء التحاليل والأشعة اللازمة والفحص السريري، تبين وجود انفجار بالمرارة مع تجمع صديدي داخل البطن.

إدخال المريض غرفة العمليات واستدعاء فريق الجراحة

وأضافت الوزارة أنه تم على الفور استدعاء فريق الجراحة وإحالة المريض إلى غرفة العمليات لاستئصال المرارة بالمنظار، ونظراً لوجود التصاقات شديدة وغرغرينا في جدار المرارة، استدعى تحويل العملية إلى الشق الجراحي، وتم خلالها استئصال المرارة في عملية استمرت أربع ساعات، ومن ثم جرى متابعة الحالة بقسم الجراحة، ومازال المريض تحت الرعاية الطبية.