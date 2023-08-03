توقعات تنسيق الجامعات الخاصة 2023.. ومصدر: انخفاض بسيط عن العام الماضي

كشفت مصادر في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن أنّ الوزارة والمجلس الأعلى للجامعات، لم يتخذا أي قرار بشأن الحدود الدنيا للقبول في كليات القطاع الخاص الموزعة بمختلف المحافظات، موضحة أنّ توقعات تنسيق الجامعات الخاصة 2023، ستشهد انخفاضا بسيطا عن العام الماضي بسبب انخفاض شرائح المجاميع المختلفة لنتيجة الثانوية العامة 2023، مؤكدة أنّ هناك استعدادات تتم على أعلى مستوى بشأن أعمال التنسيق.

توقعات تنسيق الجامعات الخاصة 2023

وأكدت مصادر بوزارة التعليم العالي لـ«الوطن»، أنّ المجلس الأعلى للجامعات الخاصة برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي، سيعقد خلال الأيام القليلة المقبلة، الاجتماع الدوري لمناقشة تفاصيل أعمال التنسيق، موضحة أنّ توقعات تنسيق الجامعات الخاصة 2023 والأهلية ستتضح تفاصيلها خلال الأيام المقبلة بعد إقرار الأعداد المقرر قبولها بكل كلية.

وتابعت أنّ الجامعات تواصل استعدادتها لأعمال تنسيق القبول، مناشدة الطلاب بالتأني لحين الانتهاء من تنسيق المرحلة الأولى للجامعات الحكومية لتبدأ بعدها أعمال تنسيق الجامعات الخاصة.

تنسيق الجامعات 2023

وترصد السطور التالية الحدود الدنيا لتنسيق الجامعات الخاصة 2022، كما يلي.

كليات الطب 82%

كليات طب الأسنان 80%

كليات الصيدلة 74%

كليات الطب البيطري 70%

كليات التكنولوجيا الحيوية 55%

كليات الهندسة 68%

كليات العلاج الطبيعي 78%

كليات العلوم الصحية التطبيقية 55%

كليات الإدارة والاقتصاد 55%

كليات الحاسبات 62%

كليات الفنون التطبيقية 55%

كليات العلوم السنيمائية 55%

كليات التمريض 55%

كليات العلوم السياسية 55%

كليات الفنون التطبيقية 55%

كليات العلوم السنيمائية 55%

كليات الآداب 55%

كليات التربية 55%

كليات اللغات والترجمة 55%

كليات الآثار 55%

كليات الحقوق والدراسات القانونية 55%

كليات الزراعات الصحراوية 55%

كليات الزراعة 55%

كليات العلوم الأساسية 55%