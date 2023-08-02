تنسيق المرحلة الثانية للثانوية العامة 2023 كفر الشيخ.. اعرف الموعد

تجري مديرية التربية والتعليم في محافظة كفر الشيخ، تحديد أعداد المقبولين من الطلاب المتقدمين بأوراقهم للالتحاق بالصف الأول الثانوي، وذلك قبل الإعلان عن تنسيق المرحلة الثانية للثانوية العامة 2023 كفر الشيخ.

تنسيق المرحلة الثانية للثانوية العامة 2023 كفر الشيخ

وكشف مصدر بمديرية التربية والتعليم، في محافظة كفر الشيخ، لـ«للوطن»، أن إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية للثانوية العامة 2023 كفر الشيخ للطلاب الناجحين في الشهادة الإعدادية، سيكون في موعد أقصاه الثلاثاء من الأسبوع المقبل، وذلك عقب الانتهاء من عمليات الحصر النهائي لإعداد الطلاب المتقدمين بالصف الأول الثانوي ضمن تنسيق المرحلة الأولى، ثم يتم الإعلان عن تنسيق المرحلة الثانية للثانوية العامة.

حصر داخل مدارس 13 إدارة تعليمية في كفر الشيخ

وأضاف المصدر، أنه يجري حاليا حصر شامل داخل جميع المدارس الثانوية في 13 إدارة تعليمية على مستوى محافظة كفر الشيخ، للإعلان عن أعداد الطلاب المتقدمين بالمرحلة الأولى، ثم يلي ذلك تحديد موعد تنسيق المرحلة الثانية للثانوية العامة 2023 كفر الشيخ.

درجات القبول بالمرحلة الأولى في كفر الشيخ

وكان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اعتمد درجات القبول بالمرحلة الأولى لطلاب الصف الأول الثانوي، من العام الجاري 2023، كالتالي:

- الثانوي العام بالقرى والمدن 243 درجة.

- الثانوي العام منازل 140 درجة.

- يقبل طلاب الثانوي عام خدمات بما لا يتجاوز عن 25%، وذلك من إجمالي أعداد المقبولين من طلاب الصف الأول الثانوي بكل إدارة تعليمية، مع ضرورة ترتيب المتقدمين طبقا للمجموع تنازليا لكل طالب متقدم، وبناء على قرار الوزارة والذي حمل رقم 257 عام 2018.