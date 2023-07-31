القبض على شخصين بحوزتهما مواد مخدرة بقصد الاتجار في القاهرة

تمكنت إدارة تأمين الطرق والمنافذ بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخصين، لهما معلومات جنائية، حال استقلالهما سيارة «أجرة» بدائرة قسم شرطة الشروق، وعُثر بحوزتهما على كمية من مخدر الحشيش زنة 1.200 كيلوجرام، ومبلغ مالي، و3 هواتف محمول.

ضبط مخدرات ومبلغ مالي

وبمواجهة المتهمين، اعترفا بحيازتهما للمخدر المضبوط بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات تجارتهما غير المشروعة والهواتف لسهولة التواصل مع عملائهما. وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.