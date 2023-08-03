تجديد حبس أطراف مشاجرة على سلم كهربائي بمدينة بنها

قرر قاضي المعارضات بمحكمة بنها، تجديد حبس أطراف المشاجرة بين أحد الأشخاص على سلم كهربائي بمدينة بنها بالقليوبية 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وكانت النيابة أمرت بسرعة إجراء تحريات الشرطة فى الواقعة.

ملابسات مشاجرة على «سلم كهربائي» بمدينة بنها

وكشفت التحقيقات أن المتهمين تشاجرا على سلم كهربائي بمدينة بنها عندما تلاحظ الطرف الأول بقيام شخصين مجهولين بالعبث ببعض الوصلات الخاصة بالسلم «على سبيل اللهو»، وعندما نشبت المشاجرة انتشر مقطع فيديو على إحدى الصفحات التابعة لدائرة قسم شرطة بنها ورصدت فيها كواليس ما حدث، وتم ضبط أطراف المشاجرة واقتيادهم إلي قسم الشرطة.

كانوا بيلعبوا في سلم الكهرباء

وخضع المتهمان لجلسة تحقيق أمام جهات التحقيق أدليا فيها بأقوالهما تفصيليا حول الواقعة، وأنهما أثناء وجودهما بجوار السلم تحت الإنشاء تلاحظ قيام شخصين بالعبث ببعض الوصلات الخاصة بالسلم على سبيل اللهو فوقعت بينهما مشادة كلامية تطورت لمشاجرة بينهم.