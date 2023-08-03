تراجع كبير في أسعار الدواجن الیوم الخميس 3-8-2023.. اعرف الكيلو بكام؟

سجلت أسعار الدواجن الیوم الخميس 3-8-2023 في الأسواق والمحلات تراجعا بقيمة 3 جنيهات، ووصل سعر الكيلو إلى 55 جنيها تسليم أرض المزرعة، مقابل 58 جنيها أمس الأول الثلاثاء، حيث يصل السعر للمستهلك النهائي في حدود 65 حتى 67 جنيها حسب المنطقة، وفق ما أعلنته شعبة الدواجن بالغرف التجارية.

أسعار الدواجن البیضاء

وذكرت شعبة الدواجن، أنّ أسعار الدواجن البيضاء تراجعت خلال هذه الفترة نتيجة تراجع الطلب، موضحة أنّ سعر الكيلو حاليا 55 جنيها، مقابل 58 جنيها قبل يومين، حيث توقعت أن يستقر السعر عند 55 جنيها خلال هذ الفترة نظرا لضعف الطلب وتوافر المعروض بكميات كبيرة في الأسواق.

صناعة الدواجن في مصر

وشهدت صناعة الدواجن في مصر رواجا كبيرا، حيث تعتبر هذه الصناعة أحد القطاعات التشغيلية والصناعية في مصر، يعمل بها نحو 3 ملايين عامل بشكل مباشر وغير مباشر، بحجم استثمارات تصل لـ100 مليار جنيه، حيث يبلغ إجمالي عدد المنشآت الداجنة في مصر نحو 38 ألف منشأة، منها مزارع ومصانع أعلاف ومجازر ومنافذ بيع أدوية بيطرية ولقاحات.

أسعار الرومي الیوم

وسجلت أسعار الرومي نحو 9 جنيهات للكتكوت عمر يوم، وأقل كمية للحجز 1000 كتكوت.

أسعار الكتاكیت الیوم

وسجلت أسعار الكتاكيت اليوم نحو 9 جنيهات للأبيض، و8 للكتكوت الساسو، و6 للكتكوت البلدي.

أسعار البط الیوم

وسجلت أسعار البط استقرار كبيرا، وبلغ سعر البط المولار نحو 8 جنيهات للكتكوت، و14 جنيها بط مسكوفي، و19 جنيها بط بيور، بينما بلغ سعر السمان عمر أسبوعين 10 جنيهات.