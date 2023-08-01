شعبة الدواجن تزف بشرى بشأن أسعار «الفراخ» في الفترة المقبلة

قال سامح السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية بالجيزة، إنَّ أسعار الدواجن ستشهد تراجعا جديدا خلال الفترة المقبلة في السوق، وهناك توازن قائم حاليا بين العرض والطلب.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن الأسعار انخفضت مرات عديدة خلال شهر يوليو الماضي، والسبب الرئيسي في ذلك ارتفاع درجات الحرارة، وقلة إقبال المواطنين على الشراء والافراجات الجمركية المستمرة عن الأعلاف.

أسعار الدواجن اليوم

ويتراوح سعر الدجاج الأبيض اليوم في المزرعة ما بين 59 و60 جنيها، وسعرها داخل محلات الطيور الحية ما بين 65 و66 جنيها، كما يبلغ سعر الدجاج البلدي أرض مزرعة 102 جنيهات، والتنفيذ الفعلي 110 جنيهات، كما تختلف تلك الأسعار حسب كل منطقة.

أسعار مشتقات الدواجن

وأوضح رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية بالجيزة أن سعر كيلو البانية يتراوح اليوم ما بين 165 و175 جنيها، كما يتراوح سعر كيلو الشيش طاووق ما بين 150 و165 جنيها.