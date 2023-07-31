أسعار الدواجن الیوم الإثنين 31-7-2023 في الأسواق والمحلات 

سجلت أسعار الدواجن الیوم 2023-31-7 في الأسواق والمحلات نحو 59 جنيها تسليم أرض المزرعة، حيث تصل للمستهلك في النهاية لنحو 69 حتى 72 جنيها حسب المنطقة، وفق ما أعلنته شعبة الدواجن التابعة للغرفة التجارية.

أسعار الدواجن البيضاء

وذكرت الشعبة أنّ الدواجن البيضاء سجلت نحو 59 جنيها تسليم أرض المزرعة، حيث تصل للمستهلك في النهاية لنحو 69 حتى 72 جنيها حسب المنطقة

أسعار الرومي الیوم

ووصلت أسعار الرومي لنحو 9 جنيهات للكتكوت عمر يوم، وأقل كمية للحجز 1000 كتكوت.

أسعار الكتاكیت الیوم

وسجلت أسعار الكتاكيت اليوم نحو 9 جنيهات للأبيض، و8 للكتكوت الساسو، و6 للكتكوت البلدي.

أسعار البط الیوم

وشهدت أسعار البط استقرار كبيرا، حيث سجل البط المولار نحو 8 جنيهات للكتكوت، و14 جنيها بط مسكوفي، و19 جنيها بط بيور، و10 جنيهات للسمان عمر أسبوعين.

صناعة الدواجن في مصر

ويعتبر قطاع الدواجن أحد القطاعات التشغيلية والصناعية في مصر، يعمل بها نحو 3 ملايين عامل بشكل مباشر وغير مباشر، بحجم استثمارات تصل لـ100 مليار جنيه، حيث يبلغ إجمالي عدد المنشآت الداجنة في مصر نحو 38 ألف منشأة، منها مزارع ومصانع أعلاف ومجازر ومنافذ بيع أدوية بيطرية ولقاحات.