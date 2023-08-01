تواصل أسعار الدواجن الیوم الثلاثاء 1-8-2023 في الأسواق والمحلات، هدوءها التي عليه منذ أمس الاثنين، إذ شهدت خلال يوليو، تراجعات عديدة، والسبب الإفراجات الجمركية عن الأعلاف، وفقا لما أعلنته شعبة الدواجن التابعة للغرفة التجارية.

سعر الدجاج الأبيض اليوم

أوضحت الشعبة، أن أسعار الدواجن الیوم الثلاثاء 1-8-2023 في الأسواق والمحلات، تبلغ 59 جنيها بالنسبة للدجاج الأبيض داخل المزرعة، فيما يتراوح سعرها للمستهلك 69 و72 جنيها.

أسعار الدواجن اليوم

كما يتراوح سعر الدجاج الساسو بين 85 و90 جنيها أرض مزرعة، والتنفيذ الفعلي بين 91 و95 جنيها، ويتراوح سعر الدجاج الأمهات اليوم، بين 55 و57 جنيها داخل المزرعة، فيما تباع في محلات الطيور الحية، بين 66 و67 جنيها.

وبالنسبة لسعر كيلو البانيه، يتراوح بين 165 و175 جنيها، فيما يتراوح كيلو الشيش طاووق اليوم الثلاثاء، بين 150 و165 جنيها، ويبلغ سعر كيلو الأوراك 95 جنيها.