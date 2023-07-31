شعبة مجازر الجيزة تكشف أسباب تراجع أسعار الدواجن البيضاء

كشف سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن والمجازر بالغرفة التجارية بالجيزة، عن أسباب انخفاض أسعار الدواجن خلال الفترة الحالية، والتي تراجعت فيها أسعار الدواجن البيضاء بنسبة 20% مقارنة بمطلع الشهر الجاري، موضحاً أن السعر الحالي في المزرعة انخفض من 75 إلى 57 جنيها للكيلو، لتصل للمستهلك بسعر 65 جنيها في محال بيع الدواجن.

أسعار الدواجن سوف تواصل الثبات

وأضاف لـ«الوطن»، أن أسعار الدواجن ستواصل ثباتها خلال المرحلة المقبلة نظراً لعدة أسباب أهمها توافر أعلاف الدواجن منذ شهر أكتوبر الماضي، بقرار من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، لافتا إلى أن الأعلاف تمثل 80% من تكلفة تربية الدواجن وتوافرها سوف يؤدي إلى مزيد من الاستقرار والانخفاض وكلما انخفض سعرها تراجعت أسعار الدواجن.

وتابع أن هناك أسبابا أخرى لتراجع أسعار الدواجن وهي توافر كميات وفيرة من اللحوم الحمراء لدى المستهلكين مخزنة منذ عيد الأضحى، ما ساعد على تحقيق وفرة في الإنتاج بالمزارع ولدى المستهلكين.

وأكد أن من بين الأسباب أيضاً ضعف القوة الشرائية لبعض فئات المجتمع مما أدى إلى تراجع الطلب على اللحوم البيضاء، مقابل احتياجات أخرى.

اللحوم البيضاء هي البروتين الأرخص حتى الآن

وأشار إلى أن اللحوم البيضاء هي البروتين الأرخص حتى الآن مقابل اللحوم الحمراء التي ارتفع سعر الكيلو فيها بشكل كبير، لافتا إلى أن أسعار الدواجن قابلة للارتفاع والانخفاض على عكس السلع الأخرى التي يحافظ فيها المنتجون على سعرها، فالدواجن لا تُخزن كغيرها من السلع.

ولفت إلى أن الدواجن تعد من القطاعات الاقتصادية سريعة النمو ويمكنها تحقيق نموا خلال 40 يوما فقط إذا ما توافرت لها مقومات النجاح، وعلى رأسها توفير الأعلاف والأمصال، إلا أنها تحتاج إلى مزيد من التنظيم من قبل الحكومة لتطوير سلاسل الإنتاج.