فيلم ع الزيرو يحقق 843 ألف جنيه إيرادات خلال 24 ساعة

حقق الفنان محمد رمضان، إيرادات عالية في أول أيام عرض فيلمه الجديد «ع الزيرو» بدور العرض، واحتل المرتبة بين الأفلام المنافسة.

إيرادات فيلم ع الزيرو لـ محمد رمضان

وقال الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ«الوطن»، إنّ الفنان محمد رمضان حقق أمس في أول أيام عرضه نحو 843 ألف جنيه، وجاء في المرتبة الثانية بعد فيلم الفنان محمد هنيدي الذي يحمل اسم «مرعي البريمو».

أحداث فيلم ع الزيرو

في إطار تشويقي اجتماعي، يُناقش فيلم ع الزيرو قصة إنسانية لمعاناة أب فقير مع مرض ابنه ومحاولة إنقاذ حياته، وتتطور الأحداث ويصبح من الأثرياء.

أبطال فيلم ع الزيرو

يشارك في بطولة فيلم ع الزيرو محمد رمضان، عددًا كبيرًا من الفنانين، منهم نيللي كريم، وچومانا مراد، وخالد الصاوي، ومحمد لطفي، وشريف دسوقي، وإسلام إبراهيم، والعمل من تأليف مدحت العدل، وإخراج محمد العدل، وإنتاج جمال العدل وأحمد العدل واستوديوهات ڤوكس.