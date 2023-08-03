بدء تظلمات الثانوية العامة بالمحافظات لمدة 15 يوما.. والمادة بـ200 جنيه

أعلنت مديريات التعليم بالمحافظات المختلفة، أنه وفقاً لقرار وزير التربية والتعليم، الدكتور رضا حجازي، سوف تبدأ اليوم الخميس، تقديم التظلمات من نتيجة جميع المواد في نتيجة الثانوية العامة، للعام الدراسي 2022 و2023، وذلك وفقاً لخطوات يتبعها الراغبون في تقديم تظلمات.

التقديم لتظلمات الثانوية العامة اليوم

ومن جانبها، أعلنت مديرية التربية والتعليم، في محافظة السويس، البوابة التعليمية للمديرية، أنه سوف تبدأ اليوم الخميس 3 أغسطس، التقديمات للتظلمات من نتائج المواد المختلفة بالثانوية العامة، وفقاً لقرار وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي.

تقديم التظلمات للمتضررين من نتيجة الثانوية العامة

وأوضحت مديرية التربية والتعليم في محافظة السويس، أنه قد تقرر فتح باب التقديم للطلاب، المتضررين من درجاتهم، بنتيجة الثانوية العامة 2023، عن طريق فتح باب التظلمات بدءا من اليوم الخميس الموافق 3 أغسطس، مشيرة إلى أن التقديم للتظلمات سوف يستمر لمدة أسبوعين، على أن يتم دفع رسم التظلم لكل مادة بقيمة 200 جنيه.

وعن طريقة التقديم ذكر إعلان المديرية أنه سوف يتم التقديم على موقع التظلمات، على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم بعد تسديد الرسوم المقررة، ويتم تحميل نماذج الأسئلة ونماذج الإجابات لكل مادة على موقع الوزارة، ويكون الاطلاع على أوراق الإجابة بلجنة النظام والمراقبة التابع لها الطالب، كما سيتم تحديد موعد الاطلاع بعد التقديم على الموقع.

ونوهت المديرية بأنه على الطالب طباعة نماذج الأسئلة للمواد المراد الاطلاع عليها، بنتيجة الثانوية العامة 2023، من على موقع الوزارة وسيستلم الطالب نماذج الإجابة بمقر اللجنة.