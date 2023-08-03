أسعار جامعة مصر الدولية 2023.. «طب أسنان» بـ100 ألف جنيه في التيرم

فتحت جامعة مصر الدولية باب التقديم لطلاب الثانوية العامة، من خلال 7 كليات وتخصصات علمية مهمة، وحددت الجامعة مصاريف الدراسة في كلياتها «طب الأسنان - علوم حاسب - إعلام - ألسن - صيدلة - إدارة الأعمال - هندسة» إذ إنّ كل الكليات تتطلب مصاريف دراسية محددة سلفًا.

أسعار جامعة مصر الدولية 2023

ونستعرض خلال السطور التالية، أسعار وتكاليف الدراسة الجامعية في جامعة مصر الدولية 2023، وسعر الدراسة في كل كلية من كليات الجامعة على حدة.

- كلية طب الأسنان.. 100 ألف و625 جنيهًا للتيرم الواحد.

- كلية الألسن.. 35 ألفًا و700 جنيه للتيرم الواحد.

- كلية إدارة الأعمال.. 49 ألفًا و350 جنيهًا للتيرم الواحد.

- كلية علوم الحاسب.. 50 ألف جنيه للتيرم الواحد.

- كلية الهندسة.. 47 ألفًا و300 جنيه للترم الواحد.

- كلية الإعلام.. 49 ألفًا و350 جنيهًا للتيرم الواحد.

- كلية الصيدلة.. 55 ألفًا و125 جنيها للتيرم الواحد.