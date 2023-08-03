محافظ شمال سيناء يخصص قطعة أرض لإنشاء مكتب لهيئة تنشيط السياحة

أعلن اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، تخصيص قطعة أرض لإنشاء مكتب لهيئة تنشيط السياحة وشرطة السياحة بدلًا من المكاتب القديمة في منطقة آل أيوب، التي جرى إخلاؤها بسبب توسعات محور الساحل، فضلًا عن تفعيل المركز التكنولوجي لتقديم الخدمات المتنوعة للمواطنين.

وأضاف المحافظ خلال اجتماع السياحة الذي عقد برئاسته وبحضور العميد أسامة الغندور سكرتير عام المحافظة، رضا عروج، مدير عام السياحة بالمحافظة، وأصحاب المنشآت السياحية، والجهات المعنية، أن السياحة تعتبر أحد محاور التنمية الاقتصادية الرئيسية، حيث تطل محافظة شمال سيناء على البحر المتوسط بساحل طوله نحو 200 كيلومتر من بالوظة ورمانة غربا حتى رفح شرقًا.

إقبال المصطافين على العريش

وأشار إلى بدء موسم الصيف وإقبال المصطافين من مختلف محافظات الجمهورية على مدينة العريش، للاستمتاع بجوها اللطيف وشواطئها الجميلة ومناظرها الخلابة، ومشاركة شمال سيناء في الترويج للموسم السياحي من خلال عدد من الفاعليات والحفلات الفنية مثل مهرجان الهجن والحفل الفني بالعريش وحفل الزفاف الجماعي وتشغيل السيرك القومي، لافتًا إلى وجود مخطط لإقامة منشآت سياحية عملاقة برعاية الدولة في منطقة شرق العريش.

الاهتمام بالشواطئ السياحية

وأكد الاهتمام بالشواطئ السياحية الممتدة بطول ساحل شمال سيناء، وتقديم الخدمات المتنوعة بطول تلك الشواطئ لجذب المزيد من السياحة الداخلية، فضلًا عن الاهتمام بالمواقع السياحية والأثرية.