455.6 مليون جنيه للخطة الاستثمارية الجديدة في شمال سيناء

أكد الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، أن إجمالي اعتمادات الخطة الاستثمارية الجديدة للعام الجديد 2023/2024 بلغت 455.616 مليون جنيه، وذلك بخلاف الاعتمادات المركزية، مشيرا إلى توزيعها على مجالس المدن لإقامة المشروعات والمرافق الخدمية على مستوى المحافظة.

مناقشة الخطة الاستثمارية بشمال سيناء

وأعلن المحافظ، خلال اجتماع مناقشة مشروعات الخطة الاستثمارية، أنه يتم عرض ملامح الخطة للعام الجديد لبدء تنفيذها والانتهاء منها في المواعيد والتوقيتات المحددة، موضحا أن الاعتمادات المركزية تدخل أيضا تحت اشراف ومتابعة المحافظة، مشيرًا إلى ربط تقارير الكفاية للمديرين بنسبة تنفيذ الخطة الاستثمارية.

ووجه «عبد الفضيل»، بسرعة الانتهاء من المشروعات التي يتم تنفيذها من اعتمادات الخطة الاستثمارية للمحافظة والإدارات والجهات المركزية في مختلف مدن المحافظة وعدم التأخير.

من جانبه لفت العميد، أسامة الغندور سكرتير عام المحافظة، إلى ضرورة وضع برنامج زمني لكل مشروع من المشروعات التي سيتم تنفيذها، والإشراف الدقيق على جميع المراحل ومطابقة المواصفات الفنية ومتابعة التنفيذ أولا بأول.

توزيع الاعتمادات ومبالغ الخطة على مستوى المحافظة

وقالت صبحية أبو الفتوح مدير عام الإدارة العامة للتخطيط ومتابعة الخطة، إنه تم توزيع مبالغ واعتمادات الخطة الاستثمارية على مستوى المحافظة، بواقع 211.058 مليون جنيه للديوان العام، 88.550 مليون جنيه لمركز ومدينة العريش، 44.844 مليون جنيه لمركز ومدينة بئر العبد، 67.573 مليون جنيه لمركز ومدينة الشيخ زويد، و7 ملايين جنيه لمركز ومدينة رفح، 23.808 مليون جنيه لمركز ومدينة الحسنة، و12.783 مليون جنيه لمركز ومدينة نخل.