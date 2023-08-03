إصابة 6 أشخاص في تصادم سيارتين على طريق وادي النطرون

أصيب 6 أشخاص بإصابات متفرقة في الجسم، إثر وقوع حادث تصادم سيارتين ملاكي في الكيلو 35 على طريق وادي النطرون، منذ قليل، وعلى الفور، انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وجرى تقديم الإسعافات الأولية، ونقل المصابين إلى أقرب مستشفى، وأخطرت شرطة تأمين الطريق، السلطات بالحادث.

أسماء مصابي حادث وادي النطرون

واستقبل المستشفى، اليوم الخميس، مصابي حادث وادي النطرون، وهم:

- رضا إبراهيم أمين، 35 سنة من القاهرة، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة في الجسم.

- ساجد صالح مرزوق، 22 سنة من القاهرة، يعاني من اشتباه كسر بالأنف.

- مصطفي علاء الدين محمد، شهرين، القاهرة، مصاب بجرح رضي بفروة الرأس.

- علاء الدين محمد محمد، 38 سنة من القاهرة، يعاني من جرح رضي بالكوع الأيسر.

- محمد علاء الدين محمد، 8 سنوات من القاهرة، يعاني من كدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

- حاتم صالح مرزوق، 10 سنوات من القاهرة، مصاب بجرح رضي بالشفة العليا.

الشرطة تعاين الحادث

وانتقلت شرطة تأمين طريق وادي النطرون إلى موقع الحادث، وجارِ الفحص للتعرف على أسباب وقوع الحادث والكشف عن ملابساته، ورفع تقرير شامل إلى جهات التحقيق، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.