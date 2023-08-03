توقعات تنسيق الكليات علمي رياضة 2023 للمرحلة الأولى.. «شوف هتدخل إيه»

أكدت مصادر بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي انتهاء الاستعدادات الخاصة بأعمال تنسيق المرحلة الأولى للجامعات وفقا للضوابط والقواعد التي أقرها الأعلى للجامعات، موضحة أن الحدود الدنيا جرى تحديدها وفقا لتحليل شرائح مجاميع الثانوية العامة 2023.

وكشفت نتائج التحليل للمجمع التكراري المؤشرات الأولية للكليات المختلفة، والتي منها توقعات تنسيق الكليات علمي رياضة 2023 خاصة الهندسة وهندسة البترول، خاصة بعد أن توقفت المرحلة الأولى عند 342 درجة بنسبة 83.41% لعدد طلاب 15013.

توقعات تنسيق الكليات علمي رياضة 2023

وفي إطار تحليل نتائج وشرائح مجاميع طلاب الثانوية العامة، فإن المؤشرات وتوقعات تنسيق الكليات علمي رياضة 2023 تؤكد وجود أماكن شاغرة لطلاب تنسيق المرحلة الثانثة شعبة علمي رياضة بكليات التجارة والحقوق والتربية والآداب وبقية الكليات النظرية.

توقعات تنسيق الجامعات 2023

وتستعرض «الوطن» في النقاط التالية تنسيق الكليات علمي رياضة 2022، في إطار خدماتها التي تقدمها للقراء:

- هندسة بترول وتعدين السويس 386

- هندسة القاهرة 366

- هندسة المنصورة 366

- هندسة كفر الشيخ 355

- هندسة إلكترونية المنوفية بمنوف 354

- كلية الهندسة جامعة دمنهور 354

- هندسة المنوفية بشبين الكوم 354

- هندسة الإسكندرية 353

- هندسة بنها 353

- هندسة بنها بشبرا 353

- هندسة السويس 352

- هندسة حلوان 352

- الملاحة وتكنولوجيا الفضاء بني سويف 350

- هندسة حلوان بالمطرية 350

- هندسة سوهاج 350

- هندسة الفيوم 348

- هندسة أسوان 347

- حاسبات وذكاء اصطناعي القاهرة رياضة 346

-هندسة بني سويف 346

- هندسة المنيا 345

- هندسة أسيوط 344

- هندسة جنوب الوادي 344

- هندسة الطاقة أسوان 343

- حاسبات وعلوم البيانات الإسكندرية رياضة 343

- حاسبات ومعلومات عين شمس رياضة 343

- حاسبات ومعلومات المنصورة رياضة 342

- حاسبات ومعلومات دمياط رياضة 342