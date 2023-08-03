توقعات تنسيق الكليات أدبي 2023.. ارتفاع طفيف في الحدود الدنيا

كشفت الحدود الدنيا التي أعلنتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتنسيق المرحلة الأولى 2023 لطلاب الثانوية العامة الشعبة الأدبية والتي توقفت عند 289.5 درجة بنسبة 70.61%، أن توقعات تنسيق الكليات أدبي سيشهد ارتفاعا طفيفا لعدد من البرامج والتخصصات في الجامعات، خاصة وأن الأعداد المقررة بالمرحلة تقترب من أعداد العام الماضي.

توقعات تنسيق الكليات أدبي 2023.. ارتفاع الحد الأدنى لكليات الإعلام

وتشير توقعات تنسيق الكليات أدبي 2023، بعد إلغاء اختبارات القدرات لكليات الإعلام إلى أنه من المتوقع أن يرتفع الحد الأدنى عن العام الماضي للكلية بمعدل 6 درجات على الأقل، وارتفاع بسيط للحد الأدنى لكليات سياسية واقتصاد.

وأكدت مصادر بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن الحدود الدنيا للكليات متوقفة على العرض والطلب من قبل الطلاب خلال أعمال التنسيق.

تنسيق الجامعات 2023

وتستعرض «الوطن» في النقاط التالية الحدود الدنيا لتنسيق الكليات أدبي 2022، وذلك في إطار خدماتها التي تقدمها للقراء:

اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة 354

ألسن كفر الشيخ 351

الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسة الإسكندرية 348

سياسة واقتصاد السويس 345

سياسة واقتصاد بني سويف 340

ألسن عين شمس 338

ألسن قناة السويس بالإسماعيلية 338

ألسن الفيوم337

ألسن بني سويف 333

ألسن جنوب الوادي فرع الغردقة 333

ألسن المنيا 332

ألسن سوهاج 331

إعلام القاهرة 330

ألسن أسوان 330

ألسن الأقصر 329

الإعاقة والتأهيل الزقازيق 328

إعلام المنوفية 327

آثار دمياط 326

آثار عين شمس 324

آثار القاهرة 323

تكنولوجيا الادارة ونظم المعلومات بور سعيد 323

حقوق سوهاج 323

إعلام بني سويف 321

آثار ولغات مطروح 320

الإعاقة والتأهيل بني سويف 319

إعلام وتكنولوجيا اتصال السويس 319

آثار الفيوم 319

آثار أسوان 318

آثار الأقصر317

إعلام جنوب الوادي 316

إعلام عين شمس 316

آثار سوهاج 316

آثار جنوب الوادي 315

فنون جميلة (فنون) الإسكندرية 315

تربية الإسكندرية 312

تربية الزقازيق 312

تربية بور سعيد 311

تربية عين شمس 310

تربية المنصورة 308

تربية طنطا 307

آداب العريش 303

تربية بنها 303

فنون جميلة (فنون) حلوان 303

تربية (تعليم ابتدائي) الزقازيق 302

تربية طفولة مبكرة الزقازيق 301

آداب القاهرة 300

فنون جميلة (فنون) المنصورة 299

تربية المنوفية بشبين الكوم 298

تربية دمنهور 298

تربية (تعليم ابتدائي) المنصورة 296

تربية طفولة مبكرة بور سعيد 296

تربية مطروح 296

حقوق دمياط 296

تربية (تعليم ابتدائي) بور سعيد 295

تربية حلوان 293

تربية طفولة مبكرة المنصورة 293

تجارة المنصورة 292

تجارة دمياط 292

تربية المنيا 292

آداب عين شمس 291

تجارة القاهرة 291

آداب الإسكندرية 290

تربية (تعليم ابتدائي) الإسكندرية 290

تربية (تعليم ابتدائي) طنطا 290

تربية مدينة السادات 290

تجارة الإسكندرية 289

تجارة الزقازيق 288

فنون جميلة (فنون) المنيا 288

تجارة جنوب الوادي 287

تربية الفيوم 287

فنون جميلة (فنون) أسيوط 287

آداب حلوان 286

تكنولوجيا وتنمية الزقازيق علوم مالية و إدارية 286

تجارة عين شمس 285

تربية (تعليم ابتدائي) عين شمس 285

تربية كفر الشيخ 285

حقوق كفرالشيخ 285

سياحة وفنادق الإسكندرية 285

آداب المنصورة 284

تجارة و إدارة أعمال حلوان 284

تربية طفولة مبكرة المنوفية 284

تجارة قناة السويس بالإسماعيلية 283

تربية (طفولة) دمياط رياض أطفال 283

تربية بنات عين شمس 283

آداب بور سعيد 282

تربية (طفولة) طنطا 282