توقعات تنسيق الكليات أدبي 2023.. ارتفاع طفيف في الحدود الدنيا
كتب:
أحمد أبوضيف
10:17 ص | الخميس 03 أغسطس 2023
مكتب التنسيق الرئيسي جامعة عين شمس
كشفت الحدود الدنيا التي أعلنتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتنسيق المرحلة الأولى 2023 لطلاب الثانوية العامة الشعبة الأدبية والتي توقفت عند 289.5 درجة بنسبة 70.61%، أن توقعات تنسيق الكليات أدبي سيشهد ارتفاعا طفيفا لعدد من البرامج والتخصصات في الجامعات، خاصة وأن الأعداد المقررة بالمرحلة تقترب من أعداد العام الماضي.
توقعات تنسيق الكليات أدبي 2023.. ارتفاع الحد الأدنى لكليات الإعلام
وتشير توقعات تنسيق الكليات أدبي 2023، بعد إلغاء اختبارات القدرات لكليات الإعلام إلى أنه من المتوقع أن يرتفع الحد الأدنى عن العام الماضي للكلية بمعدل 6 درجات على الأقل، وارتفاع بسيط للحد الأدنى لكليات سياسية واقتصاد.
وأكدت مصادر بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن الحدود الدنيا للكليات متوقفة على العرض والطلب من قبل الطلاب خلال أعمال التنسيق.
تنسيق الجامعات 2023
وتستعرض «الوطن» في النقاط التالية الحدود الدنيا لتنسيق الكليات أدبي 2022، وذلك في إطار خدماتها التي تقدمها للقراء:
اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة 354
ألسن كفر الشيخ 351
الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسة الإسكندرية 348
سياسة واقتصاد السويس 345
سياسة واقتصاد بني سويف 340
ألسن عين شمس 338
ألسن قناة السويس بالإسماعيلية 338
ألسن الفيوم337
ألسن بني سويف 333
ألسن جنوب الوادي فرع الغردقة 333
ألسن المنيا 332
ألسن سوهاج 331
إعلام القاهرة 330
ألسن أسوان 330
ألسن الأقصر 329
الإعاقة والتأهيل الزقازيق 328
إعلام المنوفية 327
آثار دمياط 326
آثار عين شمس 324
آثار القاهرة 323
تكنولوجيا الادارة ونظم المعلومات بور سعيد 323
حقوق سوهاج 323
إعلام بني سويف 321
آثار ولغات مطروح 320
الإعاقة والتأهيل بني سويف 319
إعلام وتكنولوجيا اتصال السويس 319
آثار الفيوم 319
آثار أسوان 318
آثار الأقصر317
إعلام جنوب الوادي 316
إعلام عين شمس 316
آثار سوهاج 316
آثار جنوب الوادي 315
فنون جميلة (فنون) الإسكندرية 315
تربية الإسكندرية 312
تربية الزقازيق 312
تربية بور سعيد 311
تربية عين شمس 310
تربية المنصورة 308
تربية طنطا 307
آداب العريش 303
تربية بنها 303
فنون جميلة (فنون) حلوان 303
تربية (تعليم ابتدائي) الزقازيق 302
تربية طفولة مبكرة الزقازيق 301
آداب القاهرة 300
فنون جميلة (فنون) المنصورة 299
تربية المنوفية بشبين الكوم 298
تربية دمنهور 298
تربية (تعليم ابتدائي) المنصورة 296
تربية طفولة مبكرة بور سعيد 296
تربية مطروح 296
حقوق دمياط 296
تربية (تعليم ابتدائي) بور سعيد 295
تربية حلوان 293
تربية طفولة مبكرة المنصورة 293
تجارة المنصورة 292
تجارة دمياط 292
تربية المنيا 292
آداب عين شمس 291
تجارة القاهرة 291
آداب الإسكندرية 290
تربية (تعليم ابتدائي) الإسكندرية 290
تربية (تعليم ابتدائي) طنطا 290
تربية مدينة السادات 290
تجارة الإسكندرية 289
تجارة الزقازيق 288
فنون جميلة (فنون) المنيا 288
تجارة جنوب الوادي 287
تربية الفيوم 287
فنون جميلة (فنون) أسيوط 287
آداب حلوان 286
تكنولوجيا وتنمية الزقازيق علوم مالية و إدارية 286
تجارة عين شمس 285
تربية (تعليم ابتدائي) عين شمس 285
تربية كفر الشيخ 285
حقوق كفرالشيخ 285
سياحة وفنادق الإسكندرية 285
آداب المنصورة 284
تجارة و إدارة أعمال حلوان 284
تربية طفولة مبكرة المنوفية 284
تجارة قناة السويس بالإسماعيلية 283
تربية (طفولة) دمياط رياض أطفال 283
تربية بنات عين شمس 283
آداب بور سعيد 282
تربية (طفولة) طنطا 282