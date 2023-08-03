تنفيذ 25% من مشروع مركز صحة الأسرة ضمن «حياة كريمة» بأسيوط

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إنه يجري إنشاء مركز صحة الأسرة ومركز صحة الأم والجنين بقرية بني محمديات التابعة لمركز أبنوب ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وبلغت نسبة تنفيذ المشروع 25%.

منظومة التأمين الصحي

وأضاف المحافظ، أنّ مركز صحة الأسرة سيتم تجهيزه بالعيادات الشاملة وأحدث المواصفات ليستقبل منظومة التأمين الصحي الشامل لتلبية احتياجات المواطنين، بتكلفة 60 مليون جنيه، ويتكون من 3 طوابق «أرضي و2 علوي».

ومن المقرر أن يحتوى الدور الأرضي على عيادة طب الأسرة وتطعيمات وعيادة أسنان ومركز كبار السن وخدمات تثقيفية وعيادة إسعافات أولية ومتابعة حمل، والدور الأول علوي على غرفة أنظمة وعيادة طب أسرة ومشورة ومعمل، والدور الثاني العلوي على غرفة تعقيم ومغسلة ومخزن والإدارة، وذلك تسهيلًا على المواطنين للحصول على الخدمة الطبية بسهولة ويسر.

متابعة ميدانية للمشروعات

ووجه محافظ أسيوط رئيس مركز ومدينة أبنوب بالمتابعة الميدانية لأعمال تنفيذ المشروعات وتذليل العقبات لنهو المشروعات في توقيتاتها المحددة، وتنفيذ الأعمال طبقًا للمواصفات الفنية ومعايير الجودة ووفقًا للجدول الزمني المحدد لذلك، لافتًا إلى متابعته المستمرة لأعمال التنفيذ على أرض الواقع من خلال جولاته الميدانية والمفاجئة لمواقع العمل، وذلك لتذليل العقبات والتحديات التي قد تواجه التنفيذ، وتقديم كافة سبل الدعم الممكنة لتنفيذ معدلات إنجاز أسرع خاصة مع اهتمام الدولة وأجهزتها للانتهاء من أكبر عدد من المشروعات المستهدفة للمساهمة في خدمة المواطنين خاصة في القرى.