كشفت مصادر في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن الحدود الدنيا لتنسيق الكليات 2023 علمي علوم خاص المرحلة الأولى، مؤكدة أنه سيتم الكشف عنها عقب اجتماع المجلس الأعلى للجامعات الخاصة المقبل، والمقرر عقده مع إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى لطلاب الجامعات الحكومية، موضحة أن هناك قواعد وضوابط يقرها المجلس الأعلى للجامعات في هذا الشأن.

تنسيق الكليات 2023 علمي علوم خاص المرحلة الأولى

أوضحت مصادر بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات الخاصة لـ«الوطن»، أنّ التوقعات وشرائح مجاميع طلاب الثانوية العامة 2023، تشير إلى أنّ تنسيق الكليات 2023 علمي علوم خاص المرحلة الأولى، تنبأ بأن تنخفض الحدود الدنيا للتقدم عن العام الماضي بنسب بسيطة.

تنسيق الجامعات 2023

تابعت المصادر أنّ الجامعات أنهت استعداداتها لأعمال تنسيق القبول وتجهيز الكليات وتدشين عدد من البرامج الدراسية الجديدة، وفقا للضوابط والقواعد التي أقرها الأعلى للجامعات الخاصة، برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.