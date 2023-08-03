إحالة 249 محضر تمويني للنيابة العامة في الدقهلية

أعلنت محافظة الدقهلية، شن حملات تموينية في المحافظة من أجل ضبط العديد من المخالفات التموينية المتنوعة بالمراكز والمدن، منها المطرية وميت غمر وشربين ونبروه والجمالية، وجري إحالة 249 محضرا للنيابة العامة بالمخالفات التموينية.

شن حملات مرورية مفاجئة بالدقهلية

وأشارت محافظة الدقهلية في بيان لها، إلى أنّ الحملات جاءت في إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بتوفير احتياجات المواطنين من السلع المطابقة للمواصفات، والتصدي لجميع أشكال الغش التجاري، وتوفير السلع بالأسعار المناسبة لرفع المعاناة عن المواطنين.

إحالة 249 مخالفة تموينية للنيابة العامة بالدقهلية

وأوضح وكيل وزارة التموين بالدقهلية أن الحملات التي تم تنفيذها تمكنت من ضبط 249 مخالفة وإحالتها للنيابة العامة، وشملت مراكز ومدن المطرية وميت غمر وشربين ونبروه والجمالية وطلخا وأجا وتمى الأمديد وجمصة والسنبلاوين وميت سلسيل وبنى عبيد ودكرنس.

وأضاف أن المحاضر كانت عبارة عن:

- محاضر انتهاء من الإنتاج ومحاضر غلق في مواعيد العمل الرسمية ومحاضر توقف عن الإنتاج ومحاضر عدم وجود قائمة بيانات ومحاضر عدم وجود سجل تفتيش

- محاضر مبيعات وهمية ومحاضر تصرف في دقيق بكمية قدرها 21 شيكارة، ومحاضر نقص وزن و محاضر عدم إعلان عن الأسعار ومحاضر بيع بأزيد من السعر سجائر

- محاضر عدم وجود شهادة صحية و محاضر عدم إعلان عن أسعار المقررات التموينية لدي التجار التموينين ومحاضر عدم وجود فواتير

- محاضر غش تجارى ومحاضر مزاولة نشاط بدون ترخيص ومحاضر عدم وجود سجل صناعي ومحاضر عمل أكازيون بدون تصريح

- محاضر استخدام أسطوانة غاز في غير الغرض ومحاضر طلمبة بنزين بدون ترخيص ومحاضر سلع مجهولة المصدر

- محاضر مزاولة نشاط بدون ترخيص ومحاضر الاستيلاء على سلع مدعمة وبيعها في السوق السوداء.