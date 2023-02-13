تحرير محاضر إتلاف طرق عامة وضبط مخالفات بيئية في حملات مكبرة بالجيزة

تمكنت أجهزة محافظة الجيزة من خلال حي العجوزة، من ضبط مخالفات وتعديات على الطرق خلال حملات مكبرة شنتها لإزالة التعديات ورفع إشغالات الباعة الجائلين والمقاهي والكافيهات، وذلك في إطار توجيهات اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، ومتابعة وإشراف اللواء ياسر سامي مدين، رئيس حي العجوزة، باستمرار شن الحملات اليومية.

إجراءات قانونية حيال المخالفين

وأشارت محافظة الجيزة في بيان صادر عنها، أن الحملات أسفرت عن تحرير محاضر مخالفة بيئية للمتسببين في إتلاف الأسفلت بسبب غسيل السيارات في الطرق العامة، واستهدفت الحملات شوارع غزة ولبنان والفالوجا وأحمد سوكارنو وميدان أسوان، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

تفعيل حملة ترشيد استهلاك الكهرباء

وأشارت محافظة الجيزة في البيان، إلى أن الحملات تمكنت أيضا من رفع 126 حالة إشغال متنوعة، شملت شوارع المعتمدية وترعة الزمر ومزلقان أرض اللواء وبقطاعات العجوزة والمهندسين ومنطقة الصحفيين، وتم مصادرة الشيش من الكافيهات والمقاهي وإزالة تعديات الباعة الجائلين والحواجز الحديدية والأقماع المخالفة والكتل الأسمنتية، وأيضا تم القيام بحملة ليلية لإلزام المحلات بالغلق طبقا للمواعيد المقررة وتفعيل حملة ترشيد استهلاك الكهرباء.

الحفاظ على المظهر الحضاري

فيما تمكنت جهود النظافة بحي العجوزة من كنس وتجريد ورفع مخلفات وأتربة وقمامة وتهذيب الأشجار بمنطقة أرض اللواء وشوارع دمياط وترعة المجنونة و26 يوليو، وذلك لتحسين مستوى النظافة والحفاظ على المظهر الحضاري.

أعمال صيانة دورية لأعمدة الإنارة

وقامت أجهزة حي العجوزة بتركيب بلاط إنترلوك بشارع شهاب وتقاطعه مع شارع الرياض، عقب الانتهاء من إصلاح كسر بشبكة مياه الشرب ورفع المخلفات وإعادة الشيء لأصله وتنفيذ أعمال الصيانة الدورية لكشافات أعمدة الإنارة بعدد من شوارع الحي.