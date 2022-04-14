إزالة مخالفات بناء بطما وأخميم وتحذير من محاضر فورية للمخالفين (صور)

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم، بمحافظة سوهاج، حملة إزاله فورية لتعديات بالبناء على الأرض الزراعية، تشمل بناء سور بالبلوك الأبيض على مساحة 70 متراً تقريباً، في منطقة «حوض الجوهرية»، بمدينة أخميم، وذلك بمشاركة قوة من مركز الشرطة، ومختصين من حماية الأراضي بالإدارة الزراعية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالف، وتحرير المحضر اللازم.

إزالة فورية لمواد بناء بقرية «نيدة»

كما تم إزالة فورية لمواد البناء، ووقف حالة تعديات بالبناء على الأرض الزراعية خارج الحيز العمراني، خلال حملة بقرية «نيدة»، التابعة لمركز أخميم، وتم مصادرة الأدوات المستعملة، وردم الحفر المعد للبناء.

إزالة فورية لتعديات على الزراعات بمركز أخميم

وأكد حسين حبارير، رئيس مركز ومدينة أخميم، أنه يتم تكثيف حملات إزالة التعديات لمخالفات البناء في مهدها، وقبل تطويرها، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، والتشديد على فرق الرصد والمتابعة بالإبلاغ الفوري عن أي تعديات، والتصدي لها لإزالتها في مهدها.

إزالة بناء مخالف بمركز طما على مساحة 25 متراً

وفي سياق آخر، قامت الوحدة المحلية لقرية «مشطا»، التابعة لمركز طما، بإزالة حالة تعديات على الأراضي الزراعية، تتضمن إقامة مبنى على مساحة 25 متراً مربعاً تقريباً في المهد، وذلك في «نجع حسن عبد الله»، في زمام قرية «العتامنة» بمركز طما، بمحافظ سوهاج.

رئيس الوحدة المحلية بطما يحذر المواطنين من التعديات على الأراضى الزراعية

شارك في الحملة عدد من مسؤولي التنظيم في الوحدة المحلية، بالتعاون مع مسؤولي حماية الأراضي بالإدارة الزراعية بمركز طما، وأهاب حازم أبو الخير، رئيس مركز ومدينة طما، بالمواطنين عدم التعدي على الأراضي الزراعية أو البناء بدون ترخيص، تجنباً للوقوع تحت طائلة القانون، فضلاً عن الإزالة الفورية والإجراءات القانونية اللازمة المتخذة ضد المخالف.