«القاهرة الإخبارية»: بايدن يدعو إلى الإفراج الفوري عن رئيس النيجر المحتجز

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل، بأنّ الرئيس الأمريكي جو بايدن دعا إلى الإفراج الفوري عن رئيس النيجر المحتجز محمد بازوم.

أمريكا تؤكد التزامها بإعادة الحكومة المنتخبة ديمقراطيًا فى النيجر إلى السلطة

يأتي ذلك في الوقت الذي أبلغ فيه وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، محمد بازوم، رئيس النيجر المحتجز، أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تزال ملتزمة بإعادة الحكومة المنتخبة ديمقراطيًا إلى السلطة.

جدير بالذكر أن جنود الحرس الرئاسي في النيجر أعلنوا عبر التليفزيون الوطني في النيجر عن عزل الرئيس محمد بازوم من السلطة، وحمدو سولي وزير الداخلية، وذلك بعد ساعات من احتجازه في القصر الرئاسي، وسط رفض من الاتحاد الإفريقي وعدد من الدول الأوروبية لهذا الأمر.