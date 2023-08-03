«القاهرة الإخبارية»: بريطانيا تعلن تقليص عدد موظفي سفارتها في النيجر

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل لها قبل قليل، بأنّ الحكومة البريطانية، أعلنت اليوم، عن تقليص عدد موظفي سفارتها في النيجر.

وأضافت الحكومة أن هذا الإجراء مؤقت ويرجع إلى الوضع الأمني في النيجر.

تطورات أحداث النيجر

جاء قرار السلطات البريطانية بتقليص عدد الموظفين، على خلفية آخر التطورات التي تشهدها النيجر، حيث أعلن قائد الحرس الرئاسي، عبدالرحمن تشياني، توليه السلطة في البلاد، عقب الإطاحة بالرئيس المنتخب محمد بازوم.

قال المتحدث باسم المجلس العسكري الكولونيل أمادو عبدالرحمن، في كلمة أذاعها التلفزيون الرسمي النيجر، إن النيجر أعلنت في وقت سابق أنها ستعيد فتح حدودها مع عدة دول مجاورة بعد أسبوع من الأحداث الأخيرة في البلاد، الجزائر، بوركينا فاسو، مالي، ليبيا وتشاد.