الخارجية الألمانية تعلن إجلاء 40 من رعاياها جواً من النيجر

قالت أنالينا بيربوك، وزيرة الخارجية الألمانية، في بيان قبل قليل، إن أكثر من 40 مواطنًا ألمانيًا تم إجلاؤهم من النيجر جواً بمساعدة فرنسا، ومن المزمع تسيير المزيد من الرحلات الجوية، اليوم الأربعاء، حسب ما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» نقلًا عن وكالة «رويترز».

النيجر تعيد فتح حدودها مع دول الجوار

وأعلنت النيجر، في وقت سابق، عن إعادة فتح حدودها مع عدة دول مجاورة، بعد أسبوع من الأحداث التي شهدتها البلاد مؤخراً، وقال الكولونيل أمادو عبدالرحمن، المُتحدث باسم المجلس العسكري في خطاب بثه التلفزيون الرسمي: «أعدنا فتح الحدود البرية والجوية مع الجزائر وبوركينافاسو ومالي وليبيا وتشاد، بدءًا من 1 أغسطس 2023»، حسب وكالة أنباء «رويترز».

مجموعة إيكواس تفرض عقوبات على النيجر

وأغلق المجلس العسكري الحدود، الأربعاء الماضي، في نفس وقت الإعلان عن عزل الرئيس محمد بازوم، فيما فرضت المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا «إيكواس »عقوبات على النيجر، تشمل وقف كل المعاملات المالية وتجميد أصول، وقالت إنها قد تمنح تفويضًا باستخدام القوة لإعادة الرئيس «بازوم» إلى منصبه.