مصاريف الدراسة في الجامعة الحديثة MTI.. «الإعلام» بـ21 ألف جنيه

بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023، وبدء الطلاب في الاستعداد للتقديم في تنسيق المرحلة الأولى، بدأت الجامعات الخاصة من خلال المواقع الرسيمة الخاصة بها في الإعلان عن الكليات المتاح الدراسة بها في العام الجامعي الجديد 2023-2024، والمصاريف الدراسية الخاصة بكل جامعة.

مصاريف الدراسة في الجامعة الحديثة MTI

ونستعرض خلال التقرير التالي كليات الجامعة الحديثة MTI، وكذلك تكاليف الدراسة في كلياتها.

- كلية الطب البشري: 64 ألفًا و950 جنيهًا.

- كلية الإعلام: 21 ألف جنيه.

- كلية التمريض: 19 ألفًا و250 جنيهًا.

- كلية الصيدلة: 42 ألفًا و250 جنيهًا.

- كلية طب الأسنان: 54 ألفًا و450 جنيهًا.

- كلية الإدارة: 21 ألف جنيه.

- كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي: 28 ألفًا و800 جنيه.

- كلية العلاج الطبيعي: 37 ألفًا و450 جنيهًا.

- كلية الهندسة: 24 ألفًا و800 جنيه.