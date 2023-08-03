مصاريف الدراسة في الجامعة الحديثة MTI.. «الإعلام» بـ21 ألف جنيه
كتب:
انتصار الغيطانى
04:03 م | الخميس 03 أغسطس 2023
مصاريف الدراسة فى الجامعة الحديثة MTI
بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023، وبدء الطلاب في الاستعداد للتقديم في تنسيق المرحلة الأولى، بدأت الجامعات الخاصة من خلال المواقع الرسيمة الخاصة بها في الإعلان عن الكليات المتاح الدراسة بها في العام الجامعي الجديد 2023-2024، والمصاريف الدراسية الخاصة بكل جامعة.
مصاريف الدراسة في الجامعة الحديثة MTI
ونستعرض خلال التقرير التالي كليات الجامعة الحديثة MTI، وكذلك تكاليف الدراسة في كلياتها.
- كلية الطب البشري: 64 ألفًا و950 جنيهًا.
- كلية الإعلام: 21 ألف جنيه.
- كلية التمريض: 19 ألفًا و250 جنيهًا.
- كلية الصيدلة: 42 ألفًا و250 جنيهًا.
- كلية طب الأسنان: 54 ألفًا و450 جنيهًا.
- كلية الإدارة: 21 ألف جنيه.
- كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي: 28 ألفًا و800 جنيه.
- كلية العلاج الطبيعي: 37 ألفًا و450 جنيهًا.
- كلية الهندسة: 24 ألفًا و800 جنيه.