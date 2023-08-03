أسعار الدراسة في جامعة 6 أكتوبر.. تبدأ بـ25 ألف جنيه

بعد إعلان الحد الأدنى للمرحلة الأولى من تنسيق الجامعات، زاد اهتمام الكثير من أولياء الأمور، بمعرفة مصاريف وتكاليف الدراسة في الجامعات الخاصة، التي أصبحت منتشرة في محافظات الجمهورية كافة، وبالكثير من التخصصات العلمية والأدبية المختلفة، التي أصبح لها رواجا كبيرا في سوق العمل، كما أنّ الجامعات الخاصة أصبحت هدفا لعدد كبير من الطلاب الذين لم يساعدهم مجموعهم في الثانوية العامة، على الالتحاق بمرحلة التنسيق الأولى، المقرر أن تبدأ يوم السبت المقبل.

أسعار الدراسة في جامعة 6 أكتوبر

وفي إطار حرص «الوطن» على توفير ما يهتم به القراء، نستعرض من خلال التقرير التالي، أسعار الدراسة في جامعة 6 أكتوبر، المعتمدة رسميا من وزارة التعليم العالي، وفقا لموقع الجامعة.

- كلية العلاج الطبيعي: 75 ألف جنيه.

- كلية الطب والجراحة: 140 ألف جنيه.

- كلية الصيدلة: 90 ألف جنيه «فارم»، و100 ألف جنيه «كلينكال».

- كلية تكنولوجيا العلوم الصحية: 42 ألف جنيه.

- كلية الاقتصاد: قسم عربي 33 ألف جنيه.

- كلية طب الأسنان: 110 آلاف جنيه.

- كلية التمريض: 30 ألف جنيه، والتمريض التخصصي 35 ألف جنيه.

- كلية نظم المعلومات وعلوم الحاسب: 40 ألف جنيه.

- كلية الهندسة: 55 ألف جنيه.

- كلية السياحة والفنادق: 25 ألف جنيه.

- كلية الفنون التطبيقية: 44 ألف جنيه.

- كلية اللغات والترجمة: 35 ألف جنيه «إنجليزي»، و30 ألف جنيه «عربي».

- كلية التربية: 30 ألف جنيه «عربي - إنجليزي - حاسب آلي».

تنسيق الجامعات 2023

ومن المعروف أنّ السبت المقبل سيكون أول أيام تنسيق الجامعات 2023، ويستمر حتى الأربعاء 9 أغسطس، حيث تستقبل المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023، تسجيل طلبات 22304 طلاب من علمي علوم، و15013 من طلاب الثانوية العامة علمي رياضة، و74923 من شعبة الأدبي.