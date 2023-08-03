نقيب الفلاحين: ننتج 7 ملايين طن طماطم تكفي احتياجاتنا

قال حسين عبدالرحمن أبوصدام، نقيب عام الفلاحين، إنّ إنتاج مصر من الطماطم طوال العام يزيد على 7 ملايين طن يكفينا محليًا، ويُصدر منه نحو 3% فائضًا عن حاجتنا، مشيرا إلى أنّ مصر تحتل المركز الخامس على مستوى العالم في إنتاج الطماطم، وتُزرع الطماطم في مصر طوال العام في مساحات تتعدى نصف مليون فدان.

وأضاف نقيب الفلاحين، أنّ سعر كيلو الطماطم يتراوح في الحقل حاليا بين 5 إلى 7 جنيهات، ويُباع في سوق الجملة بين 6 إلى 8 جنيهات؛ ليصل للمستهلك بأسعار تتراوح بين 10 إلى 15 جنيهًا للكيلو بحسب النوع، ومكان البيع وجودة الثمار.

ارتفاع درجة الحرارة تسببت في تراجع انتاج الطماطم

تابع بأنّ ارتفاع درجة الحرارة تسبب في تراجع الإنتاج، وهو ما تسبب في ارتفاع سعرها قليلًا، حيث يؤدي عطش أشجار الطماطم إلى تلف أورقها وتساقط أزهارها وضعف العقد وصغر حجم الثمار، وبالتالي قلة الإنتاج، كما يساهم المناخ الحالي في ضعف نمو النبات وانتشار الحشرات والأمراض، ما يساعد في قلة الإنتاج ومع انخفاض المعروض وزيادة الطلب على الطماطم لكثرة استهلاكها لارتفاع حرارة الجو، فإن أسعارها ترتفع خاصة أنّ إنتاج العروة الخريفية والتي تزرع حالياً لن تثمر قبل 3 أشهر.

زراعة الطماطم طوال العام

وأكد أبو صدام أنه رغم إمكانية زراعة الطماطم طوال العام لتنوع المناخ داخل جمهورية مصر العربية وتداخل العروات ووجود أنواع كثيرة من الطماطم تناسب جميع الأجواء والأراضي وتنوع طرق الزراعة الحديثة وإمكانية زراعة الطماطم داخل البيوت المحمية، لكن هناك غياب رؤية في زراعتها ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها من حين إلى آخر، وخصوصًا في فترات فواصل العروات أو عند وجود أزمة طبيعية.