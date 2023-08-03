مونيكا وليم لـ«صالون التنسيقية»: الدولة نجحت في تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص

قالت مونيكا وليم، مساعد رئيس لجنة العلاقات الخارجية بحزب الجيل، إنّ مبدأ تكافؤ الفرص له مظلة كبيرة ولكنه يواجه تحديات، حيث إنه يختلف عن تحقيق المساواة، مشيرة إلى أنّ الإشكالية لا تكمن في توفير الفرصة فحسب بل أحيانا تفتقر وتفتقد للمساواة في التمتع بها، بسبب القدرات الفردية والكفاءات بين البشر.

جاء ذلك خلال مشاركتها في الجلسة الثانية من صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين حول قضايا المحور الاقتصادي في الحوار الوطني، لمناقشة قضية «تكافؤ الفرص.. المعدلة والحل».

تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص على المستوى الجغرافي

وأشادت وليم بخطة الدولة التنموية في تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص على المستوى الجغرافي، من خلال وضع خطة تنموية لتنمية المناطق الحدودية والنائية من خلال برامج حياة كريمة وتنمية الريف المصري، والتي قد تساوت في معدلات التنمية مع المحافظات والمراكز، وكذلك بدور وزارة التخطيط في استحداث إطار مؤسس لوحدات داخل كل الوزارات والهيئات الحكومية تسمى بوحدة تكافؤ الفرص.

وأشارت إلى أنّه على الرغم من اتخاذ مصر اجراءات حاسمة لتكافؤ الفرص في المساواة بين الجنسين فإنّه ما زلنا نواجه عقبات وهي تقدم مصر في المؤشر الدولي الخاص بالتمكين السياسي، لكنها تراجعت في النوع الاجتماعي بالرغم من اتخاذ إجراءات تشريعية وتنفيذية.

الدولة نجحت في تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص

وأوصت مساعد رئيس لجنة العلاقات الخارجية بحزب الجيل، بضرورة متابعة المؤشرات ورصد الفجوات التنموية والنوعية، ووضع خطط وبرامج حقيقيه تلبي هذه الفجوات، وكذلك استحداث فكرة المتابعة والتقييم وعدم اغفال العوائد الاقتصادية الناتجة عن تكافؤ الفرص.

أدار الحوار خلال الصالون أحمد مبارك، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك في الجلسة الثانية، النائب أحمد مقلد، أمين سر لجنة الشئون العربية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الدكتور رابح رتيب بسطا، نائب رئيس حزب مصر بلدي، مونيكا وليم، مساعد رئيس لجنة العلاقات الخارجية بحزب الجيل، محمود حسن غانم، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.