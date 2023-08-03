مصاريف كلية الهندسة جامعة المنصورة لعام 2023.. والأوراق المطلوبة للتقديم

يتطلع طلاب الثانوية العامة شعبة علمي رياضة بمحافظة الدقهلية إلى معرفة مصاريف كلية الهندسة جامعة المنصورة لعام 2023، خاصة بعد إعلان الحد الأدنى للمرحلة الأولى من تنسيق الثانوية العامة لشعبة علمي رياضة والتي وصلت إلى 83%.

مصاريف كلية الهندسة جامعة المنصورة لعام 2023

وتتراوح المصاريف الخاصة بكلية الهندسة جامعة المنصورة لعام 2023 بين 500 جنيه إلى 1500 جنيه، إذ جاءت العام الماضي 1250 جنيها.

أقسام كلية الهندسة جامعة المنصورة 2023

وأعلنت جامعة المنصورة أقسام كلية الهندسة في الجامعة 2023 والمتاحة لطلاب الثانوية العامة 2023 شعبة علمي رياضة بعد نتيجة الثانوية العامة، وجاءت كالآتي:

- قسم الرياضيات والفيزياء الهندسية

- قسم الهندسة الكهربية

- قسم هندسة الحاسبات ونظم التحكم

- قسم هندسة الإلكترونيات والاتصالات

- قسم هندسة الغزل والنسيج

- قسم هندسة الإنتاج والتصميم الميكانيك

- قسم هندسة القوى الميكانيكية

- قسم الهندسة المعمارية

- قسم الهندسة الإنشائية

- قسم هندسة الأشغال العامة

- قسم هندسة الري والهيدروليكا

الأوراق المطلوبة للتقديم بكلية الهندسة جامعة المنصورة

وحددت جامعة المنصورة الأوراق المطلوبة للتقديم لكلية الهندسة لطلاب الثانوية العامة وهي:

- أصل شهادة الثانوية العامة، وصور ضوئية منها احتياطيا.

- أصل شهادة ميلاد حديثة موجود بها الرقم الثلاثى، وعدة صور ضوئية منها.

- 6 صور شخصية حديثة للطالب المتقدم بمقاس 4×6.

- صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي

- أصل استمارة الحافز الرياضي إن وجدت

- أصل بطاقة الترشيح مختوم من مكتب التنسيق بالجامعة

- صورة من استمارة 6 جند للطلاب الذكور أو استماره 7 جند

- صورة من بطاقة ولى أمر الطالب.

شروط التقديم في كلية الهندسة جامعة المنصورة 2023

وأوضحت الجامعة أن من شروط التقديم والقبول بكلية الهندسة جامعة المنصورة 2023 أن يكون الطالب حاصل على المجموع الخاص بالكلية في تنسيق 2023.