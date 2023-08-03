برلماني: «العلمين الجديدة» حجزت مقعدا مميزا على خريطة السياحة العالمية

قال محمود القط، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنّ مدينة العلمين الجديدة حجزت مقعدا على الخريطة السياحية العالمية في وقت قياسي، وسط التوترات الدولية والحدودية، وكانت تستحق ذلك بعدما تحولت من مقبرة إلى مزار عالمي، موجّها الشكر والتقدير للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على التغطية والمجهودات الكبيرة في مهرجان العلمين.

استهداف 14 مليون سائح على أخر 2023

وأضاف «القط»، خلال حواره عبر فضائية «DMC»: «تفوقنا على أنفسنا في هذا الموسم السياحي، وسنتجاوز الهدف الذي نعمل من أجله وهو استهداف 14 مليون سائح بنهاية 2023، وبالتالي سيكون أعلى رقم حققته مصر منذ 2010 من حيث عدد السياح والدخل الناتج عن هذا القطاع»، مشيرا إلى أنّ مصر كانت تفقد نمطي سياحة المهرجانات والمؤتمرات.

مميزات سياحة اليخوت

وعن سياحة اليخوت، تابع: «يخت واحد من سياحة اليخوت الثرية بـ1000 سائح فردي، كونها سياحة رجال أعمال، والدولة المصرية استطاعت توفير ذلك في فترة قصيرة»، مشيرا إلى أنّه كان هناك مقترحات فيما يتعلق بسياحة اليخوت خلال جلسة السياحة في الحوار الوطني، وبعد تلك الجلسة بأقل من 48 ساعة، عقدت الحكومة اجتماعا لتطوير سياحة اليخوت.