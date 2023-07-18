«القاهرة الإخبارية»: الجيش السوداني يستهدف مواقع للدعم السريع في الخرطوم وأم درمان

قال عثمان الجندي، مراسل «القاهرة الإخبارية»، من أم درمان، إن الجيش السوداني يستهدف مواقع للدعم السريع من خلال قصف مدفعي وجوي من قاعدة وادي سيدنا بأم درمان.

اشتباكات في السودان بين الجيش السوداني والدعم السريع

وأضاف «الجندي» في نبأ عاجل، أن هناك سماعًا لدوي انفجارات نتيجة قصف مدفعي بالقرب من جسر شمبات الرابط بين مدينتي الخرطوم بحري وأم درمان.

واندلعت اشتباكات في السودان منذ 15 أبريل الماضي بين الجيش السوداني والدعم السريع، خلّفت مئات القتلى وآلاف الجرحى، وسط دعوات للتهدئة وخفض التصعيد والعودة لطاولة المفاوضات؛ لحقن دماء الشعب.