المعدن الأصفر يفقد بريقه.. 650 جنيها خسائر الذهب في 90 يوما

خسر جرام الذهب نحو 650 جنيها في حوالى 90 يوما فقط، وسجل سعر الجرام عيار 21 اليوم الخميس 3-8-2023 حوالى 2155 جنيها مقابل 2800 جنيه في 28 أبريل الماضي، بخسارة وصلت لنحو 650 جنيها في الجرام، وفقا لما أعلنته شعبة الذهب بالغرفة التجارية.

أسباب تراجع أسعار الذهب في مصر

عدة أسباب وراء تراجع أسعار الذهب في مصر خلال الفترة الماضية، أبرزها استقرار سعر الصرف وتراجع الطلب من قبل المواطنين على شراء السبائك والعملات الذهبية وفقا لما قاله ناجي فرج عضو شعبة الذهب.

وأضاف فرج لـ«الوطن»، أنه من بين أسباب انخفاض الذهب أيضا المبادرة التي تم إطلاقها من قبل الحكومة والتي تسمح لواردات الذهب بالدخول بدون رسوم جمركية، بالإضافة إلى انخفاض أسعار الذهب في السوق العالمية، وتراجع السيولة النقدية لدى المواطنين.

أسعار الذهب في مصر اليوم

وسجلت أسعار الذهب اليوم في مصر حوالى 2155 جنيها للذهب عيار 21، فيما وصل سعر الذهب عيار 18 حوالى 1847 جنيها بدون مصنعية.

وسجل الذهب عيار 24 اليوم الخميس حوالى 2463 جنيها للشراء، بدون مصنعية، فيما بلغ سعر الجنيه الذهب حوالي 17200 جنيه.