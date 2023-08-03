«المصرية اليابانية للتكنولوجيا»: لدينا هيئة تدريس تمتلك وعي بمتطلبات الصناعة

كشف الدكتور عمرو عدلي، رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا مميزات الدراسة في الجامعة، والتي منها وجود هيئة تدريس تدرك متطلبات الصناعة غير الآخرين المتمثلين في نقل المعلومات فقط، حيث يوجد 100 عضو هيئة تدريس بالإضافة إلى آخرين بدوام جزئي، مشيرا إلى أن 70% منهم علماء و14 شخصا مصنفين من أفضل العلماء على مستوى العالم.

وأضاف في تصريحات صحفية خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم اليوم بمقر الجامعة المصرية اليابانية بمنطقة برج العرب غرب الإسكندرية، أن الجامعة تعد مركز تميز للعلوم والتكنولوجيا في المنطقة كلها، منذ أن بدأت في 2010، حيث بدأت بالدراسات العليا حتى عام 2017 والتي معها فُتحت دراسة البكالوريوس، وتضم هيئة تدريس ومعامل فريدة من نوعها.

تفاصيل إدارة الجامعة المصرية اليابانية

وأوضح أن مصر مسؤولة عن المكان ورواتب المصريين، بينما اليابان مسؤولة عن المعامل واليابانيين المتواجدين، مؤكدا أنها جامعة حكومية وليست جامعة خاصة.

معامل الجامعة ممولة من اليابان بنسبة 95%

وأشار إلى أنه من ضمن المعايير أن يكون رئيس الجامعة من جنسية يابانية أو مصرية ويكون معه نائب رئيس من ذات الجنسية، بالإضافة إلى نائبين من الجنسية الأخرى.

وأكد أن الجامعة حين بدأت بالجانب البحثي عبر معامل ممولة بنسبة 95% من هيئة «الجايكة اليابانية».