تفاصيل حفلات مهرجان العلمين خلال 3 أيام.. «الكينج وحميد الشاعري ومدحت صالح»

قال باسم أبو العينين مراسل القناة الأولى، إنّ مدينة العلمين الجديدة طراز فريد من المعمار وهي من مدن الجيل الرابع مبنية على أحداث الطرز الهندسية والإنشائية مع مراعاة البعد الجمالي، مشيرًا إلى أنّ ختام هذا الأسبوع سيشهد إقامة حفلات غنائية جرى التجهيز لها في أرينا العلمين بمؤثرات ضوئية وسمعية، وسيشهد اليوم حفل الفنان مدحت صالح والفنانة ريهام عبدالحكيم، وغدا حفل الفنان حميد الشاعري والفنان محمد منير، وبعد غد السبت سيشهد المهرجان حفل إليسا وتامر عاشور.

منشآت رائعة في العلمين الجديدة

وأضاف «أبو العينين»، في رسالة على الهواء ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد ومنة الشرقاوي: «مدينة العلمين الجديدة بها أبراج شاهقة وشوارع جميلة وواسعة ونظيفة، كما أن أعمدة الإنارة في الممشى السياحي بها فيشة كهرباء من أجل شحن الهواتف أو أجهزة الكمبيوتر المحمولة وغيرها».

أكثر من مليون زائر مرتقب في مهرجان العلمين

وتابع أنه من المتوقع أن يزور مهرجان العالم علمين أكثر من مليون شخص خلال فترة زمنية 45 يوما تنتهي في السادس والعشرين من أغسطس الجاري، وبدأ بفعاليات مائية وعروض جوية وألعاب مائية وحفلات غنائية وعروض تراثية مختلفة وتحت إشراف منظمات دولية مثل منظمة الاتحاد الدولي للبادل».