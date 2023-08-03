ناقد فني: إقامة مهرجان الدراما في العلمين الجديدة له مميزات عديدة

قال مصطفى الكيلاني، الناقد الفني، إنّ مهرجان العلمين الجديدة يشهد كل يوم مفاجآت وفعاليات لم يكن مُعلن عنها من قبل، مثل حفل الفنان محمد منير، فضلا عن حفل الفنان مدحت صالح وريهام عبدالحكيم وغيرهم، مشيرا إلى أنه تم الإعلان عن موعد حفل الرابر العالمي روس، والتي من المقرر إقامتها يوم 25 أغسطس المقبل.

موعد مهرجان الدراما بالعلمين

وأضاف «الكيلاني»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «هذا الصباح»، تقديم سارة سراج عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أنه جرى تحديد موعد مهرجان الدراما في نسخته الثانية ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة، إذ إنه سيُقام يوم 24 أغسطس، متابعا: «إقامة مهرجان الدراما بمدينة العلمين الجديدة يُحدث جوا مختلفا من خلال نقل أحداثه وفعالياته بتلك المدينة».

وتابع: «تدشين مهرجان الدراما بمدينة العلمين سيفرق كثيرا، إذ سيتم استغلال الدعاية الكبيرة والضخمة لمهرجان العلمين لصالح نظيره الدراما»، مشيرا إلى أنّ النسخة الثانية لمهرجان الدراما ستكون أفضل كثيرا من نظيرتها الأولى، كونه يعقد في موسم الصيف بالمدينة، بالتالي يشهد إقبالا جماهيريا كبيرا على تلك النسخة.

تنوع الأنشطة والفعاليات في العلمين

ويرى «الكيلاني»، أنّ مهرجان العلمين الجديدة يشهد تنوعا في الأنشطة والفعاليات بمختلف المستويات سواء الرياضية أو الفنية أو الثقافية وغيرهم، مشيرا إلى أنه جرى الإعلان عن مسابقة الهجن الجديدة بالأمس التي تضم حوالي 1200 مشارك، وهذا الأمر لم يكن معلنا عنه من قبل.