محافظ الشرقية يقرر النزول بالحد الأدنى للقبول بالثانوي العام لـ228 درجة

قرر الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية النزول بالحد الأدنى لتنسيق القبول بالمرحلة الثانوية للناجحين في الشهادة الإعدادية العامة للعام الدراسي 2022/ 2023، على أن يكون الحد الأدنى للقبول بالثانوي العام 228 درجة بدلاً من 240 درجة.

التعديل في تنسيق الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية

أوضح محافظ الشرقية أنه تقرر التعديل في تنسيق الطلبة الحاصلين على الشهادة الإعدادية العامة للقبول بالصف الأول الثانوي للعام الدراسي 2023/ 2024 تيسيرا على أولياء الأمور.

وتابع أنه أيضا لتحقيق المستهدف من عدد الطلاب المقرر قبولهم بالمرحلة الثانوية بمختلف المدارس بنطاق دائرة المحافظة، وإتاحة الفرصة لأكبر عدد من الطلاب لبذل المزيد من الجهد لتحقيق أهدافهم وطموحاتهم في حياتهم العلمية والعملية، بما يعود بالنفع مستقبلاً على المجتمع.