استمرار حبس مسجل خطر لسرقته دراجة نارية أسفل عقار في السيدة زينب

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، بتجديد حبس مسجل خطر 15 يومًا لاتهامه بسرقة دراجة نارية بأسلوب قطع الأسلاك حال توقفها أمام أحد العقارات الكائنة بدائرة قسم شرطة السيدة زينب ووجّهت النيابة لها تهمة السرقة، وطلبت استكمال التحريات حول الواقعة، كما أمرت بعرض المتهمة على المعمل الكيميائي بمصلحة الطب الشرعي لإجراء تحليل لبيان تعاطيهما المواد المخدرة أو من عدمه.

المتهم سقط في حملة مرورية

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة الجمالية، من ضبط أحد الأشخاص له معلومات جنائية حال استقلاله دراجة نارية بدائرة القسم بدون لوحات معدنية ولا يحمل تراخيص، وبمواجهته اعترف بسرقة الدراجة النارية المشار إليها بأسلوب قطع الأسلاك حال توقفها أمام أحد العقارات الكائنة بدائرة قسم شرطة السيدة زينب، وباستدعاء مالكها تعرف عليها واتهمه بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

العقوبة القانونية

يقول المحامي أحمد حسين الخبير القانوني، لـ«الوطن»، إنّ المادة 318 من قانون العقوبات، تنص على أن عقوبة السرقة لا تتجاوز سنتين، خاصة السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، وطبقا لقانون العقوبات أيضا، يُعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه في المادة 317.